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Законодательство РК
06:39 09.04.2022

Байден подписал закон о запрете импорта нефти и газа из России

Отказ от импорта энергоносителей из России Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден подписал в пятницу одобренные ранее конгрессом законопроекты, предусматривающие приостановку нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, сообщает Zakon.kz.

«HR 6968, «Закон о прекращении импорта российской нефти»... HR 7108, «Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией», — следует из заявления на сайте Белого дома.

Как уточняет пресс-служба ведомства, речь идет о законе о прекращении импорта российской нефти, который предусматривает законодательный запрет в этой сфере. По сути, этот документ дублирует уже принятый ранее указ президента.

Под запрет, в том числе, попали любые новые инвестиции в Россию гражданами США, «где бы они ни находились». Также ограничения коснулись экспорта, реэкспорта, продажи или поставки любой категории товаров, подлежащих экспортному контролю.

Приостановка нормальных торговых отношений позволяет администрации Соединенных Штатов устанавливать более высокие пошлины, нежели для остальных стран-членов ВТО. Эта мера будет действовать до начала 2024 года.

Ранее сенаторы США проголосовали за отказ от импорта энергоносителей из России в связи с ситуацией в Украине.

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