Уилл Смит отреагировал на запрет посещать «Оскар» 10 лет

Как напоминает Page Six, американская киноакадемия вынесла свой вердикт по делу Уилла Смита, который спровоцировал скандал на недавней церемонии вручения премии «Оскар», влепив пощечину ведущему. За такой поступок актеру на 10 лет запретили появляться на главной церемонии и любых других мероприятиях киноакадемии.

Правление постановило, что в течение 10 лет, начиная с 8 апреля 2022 года, мистеру Смиту не будет разрешено посещать какие-либо мероприятия или программы киноакадемии лично или виртуально, включая, но не ограничиваясь, вручением наград киноакадемии. Президент академии Дэвид Рубин

Актер прокомментировал указанное решение.

Я принимаю и уважаю решение киноакадемии. Уилл Смит

Напомним, 27 марта, на 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», Уилл Смит, который получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард», ударил комика Криса Рока, когда тот пошутил про жену Смита – Джаду.

Актер принес свои извинения коллеге по цеху и вскоре заявил об уходе из киноакадемии.