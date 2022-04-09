Грузовые вагоны вновь сошли с рельсов в ВКО

8 апреля в 10:35 на железнодорожном участке Алтай – Кумыстау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов пяти вагонов грузового поезда. Вагоны перевозили цемент. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Как сообщили в компании, один сошедший вагон в собственности ООО «КузбассТрансЦемент» (Россия), остальные – ТОО «Каспий Цемент» (Казахстан). Состав двигался на небольшой скорости 28 км в час.

В происшествии никто не пострадал. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины схода вагонов выясняются. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

3 апреля на железнодорожном участке Усть-Каменогорск – Кумыстау 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, шесть из них упали в реку Иртыш. В вагонах перевозили обедненный шлак и руду.

6 апреля экологи сообщили о результатах проведенного химического анализа проб воды Иртыша на месте схода с рельсов вагонов. В пробе воды, отобранной на месте схода вагонов, обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка в 1,3 раза. Помимо этого, в данной пробе и пробе, отобранной ниже по течению, отмечается повышение концентрации меди.