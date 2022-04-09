Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:36 09.04.2022

Грузовые вагоны вновь сошли с рельсов в ВКО

вагоны сошли с рельсов Фото: pixnio
На месте схода грузовых вагонов в Восточно-Казахстанской области ведутся восстановительные работы. Причины схода вагонов выясняются, передает Zakon.kz.
8 апреля в 10:35 на железнодорожном участке Алтай – Кумыстау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов пяти вагонов грузового поезда. Вагоны перевозили цемент. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Как сообщили в компании, один сошедший вагон в собственности ООО «КузбассТрансЦемент» (Россия), остальные – ТОО «Каспий Цемент» (Казахстан). Состав двигался на небольшой скорости 28 км в час.

В происшествии никто не пострадал. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины схода вагонов выясняются. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

3 апреля на железнодорожном участке Усть-Каменогорск – Кумыстау 18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, шесть из них упали в реку Иртыш. В вагонах перевозили обедненный шлак и руду.

6 апреля экологи сообщили о результатах проведенного химического анализа проб воды Иртыша на месте схода с рельсов вагонов. В пробе воды, отобранной на месте схода вагонов, обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка в 1,3 раза. Помимо этого, в данной пробе и пробе, отобранной ниже по течению, отмечается повышение концентрации меди.

Новость по теме

Превышение уровня цинка и меди выявили на месте схода вагонов в ВКО

Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область
Доллар и рубль: итоги вечерних торгов
08.04.2022
Изменить счет для получения казахстанцами пенсий и пособий станет еще удобнее
08.04.2022
Доллар упал еще на 11 тенге
08.04.2022
ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: названа предварительная причина обрушения дымовой трубы
08.04.2022
Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 11 апреля
08.04.2022
Главная Топ LIVE Все