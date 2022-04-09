В Капшагае найдены тела молодых супругов

Тела супружеской пары (22-летнего парня и 18-летней девушки) обнаружены 8 апреля в Капшагае близ одной из АЗС. Тела потерпевших находились в подвешенном состоянии. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Пресс-служба ДП Алматинской области

По предварительным данным полицейских, супруги могли покончить с собой. В настоящее время выясняются все обстоятельства по факту.