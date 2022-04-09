10:57 09.04.2022
В Капшагае найдены тела молодых супругов
Фото: Zakon.kz
В Капшагае близ АЗС были обнаружены тела молодой супружеской пары. В настоящее время выясняются все обстоятельства по факту, передает Zakon.kz.
Тела супружеской пары (22-летнего парня и 18-летней девушки) обнаружены 8 апреля в Капшагае близ одной из АЗС. Тела потерпевших находились в подвешенном состоянии. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Пресс-служба ДП Алматинской области
По предварительным данным полицейских, супруги могли покончить с собой. В настоящее время выясняются все обстоятельства по факту.
Окончательное процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы. В интересах следствия более подробная информация не разглашается. Пресс-служба ДП Алматинской области