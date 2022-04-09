Глава QazaqGaz первую рабочую поездку начал с посещения производственных объектов в ЗКО

Как объяснили в компании, основная цель рабочего визита – узнать, в каком техническом состоянии находится газотранспортная система и магистральные газопроводы. Еще одна, не менее важная задача, оценить перспективы увеличения ресурсной базы – это прямое поручение президента Казахстана.

Не случайно визит начался с запада страны, именно здесь сосредоточены основные запасы природного газа. Большое количество голубого топлива добывается на Карачаганаке, поэтому в регионе работают крупнейшие объекты газотранспортной инфраструктуры.

Тема увеличения объемов товарного газа для внутреннего рынка была центральной и в разговоре с руководством компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В». Стороны также обсудили сотрудничество в области переработки дополнительных объемов попутного газа.

Эти же вопросы поднимались на встрече Санжара Жаркешова с руководством ТОО «Жаикмунай», которое разрабатывает нефтегазоконденсатное месторождение Чинаревское.

Фото: QazaqGaz

Из производственных объектов, работающих в регионе, глава газовой нацкомпании посетил компрессорную станцию «Уральск» и АГРС-1 «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия». КС «Уральск» с 11 газоперекачивающими агрегатами осуществляет транспортировку природного газа в объеме более 9 млрд кубометров в год.

АГРС-1 обеспечивает стабильным газоснабжением население и предприятия города Уральска и близлежащих населенных пунктов.

Фото: QazaqGaz

Санжару Жаркешову представили план работ по реконструкции и модернизации объектов и оборудования магистральной газотранспортной системы. С работниками станции обсуждались вопросы, связанные с производством, материально-техническим обеспечением и социально-трудовыми отношениями.

Вопросы развития транзитного потенциала региона и увеличения ресурсной базы товарного газа обсуждались на встрече с акимом области Гали Искалиевым.

Фото: QazaqGaz

Еще одним пунктом остановки Санжара Жаркешова стала Уральская газотурбинная станция, на которую топливо в объеме 170 млн кубометров в год поставляет QazaqGaz. Станция вырабатывает пятую часть необходимой области электроэнергии и обеспечивает теплом новые жилые микрорайоны города Уральска.

Фото: QazaqGaz

Завершилась поездка руководителя QazaqGaz посещением инженерно-технического центра АО «Интергаз Центральная Азия». Центр, в котором работают профильные специалисты, оснащен современным оборудованием и может выполнять широкий спектр диагностических услуг для газовой индустрии.