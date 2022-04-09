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Законодательство РК
11:28 09.04.2022

КНБ задержал в аэропорту Алматы четырех иностранцев с поддельными паспортами

аэропорт алматы, задержание с поддельными паспортами Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пресечена попытка въезда четырех иностранцев в Казахстан по поддельным документам. Решается вопрос об их депортации из страны, передает Zakon.kz.
6 апреля в аэропорту Алматы при прохождении паспортного контроля задержаны четверо граждан одной из стран Центральной Азии, предъявивших поддельные документы. Пресс-служба КНБ РК

Как сообщили в ведомстве, при осмотре багажа обнаружены их настоящие паспорта.

По предварительным данным, поддельные документы приобретены ими для проезда транзитом через Казахстан.

Стоимость одного фиктивного паспорта составляла 10 тыс. долларов США. Поддельные документы изъяты. Решается вопрос о депортации задержанных из страны.Пресс-служба КНБ РК
Анастасия Стативкина
КНБ Алматы
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