КНБ задержал в аэропорту Алматы четырех иностранцев с поддельными паспортами

6 апреля в аэропорту Алматы при прохождении паспортного контроля задержаны четверо граждан одной из стран Центральной Азии, предъявивших поддельные документы. Пресс-служба КНБ РК

Как сообщили в ведомстве, при осмотре багажа обнаружены их настоящие паспорта.

По предварительным данным, поддельные документы приобретены ими для проезда транзитом через Казахстан.