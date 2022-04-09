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Законодательство РК
11:40 09.04.2022

Саудовская Аравия разрешила паломникам из-за рубежа совершить хадж

Хадж, саудовская аравия Фото: pxhere
Впервые за три года Саудовская Аравия разрешила совершить хадж паломникам из-за рубежа и увеличила число участников до 1 млн человек, передает Zakon.kz.

Как сообщает Саудовское агентство печати, в этом году разрешается совершить паломничество людям до 65 лет, привитым от коронавируса.

Иностранным паломникам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого не ранее чем за 72 часа до отъезда в королевство.

Паломники должны соблюдать меры предосторожности и следовать профилактическим инструкциям во время совершения ритуалов, чтобы сохранить свое здоровье и безопасность.

Анастасия Стативкина
Саудовская Аравия
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