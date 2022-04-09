Саудовская Аравия разрешила паломникам из-за рубежа совершить хадж

Как сообщает Саудовское агентство печати, в этом году разрешается совершить паломничество людям до 65 лет, привитым от коронавируса.

Иностранным паломникам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого не ранее чем за 72 часа до отъезда в королевство.

Паломники должны соблюдать меры предосторожности и следовать профилактическим инструкциям во время совершения ритуалов, чтобы сохранить свое здоровье и безопасность.