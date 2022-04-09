Как будет решаться проблема с водоснабжением Заречного, рассказал аким столицы

Продолжаем объезжать наши районы и жилые массивы, встречаться с горожанами. В этот раз встретился с жителями Заречного (район Есиль). Горожане подняли ряд актуальных вопросов: строительство и расширение школы, детского сада, вопросы по напору воды, электричеству, дорогам и автобусным маршрутам, установке теплых остановок и камер «Сергек», скверам и др. Вопросы записали, составим план по их реализации.

Фото: Instagram/altay_kulginov_official

По поводу школы №45 – выполним техническую экспертизу, после которой проведем капитальный ремонт. Учитывая необходимость в ученических местах, в первую очередь рассмотрим вопрос строительства нового корпуса на территории данной школы. Также планируем провести капитальный ремонт детского сада №56.

Фото: Instagram/altay_kulginov_official

Вопрос с водоснабжением – системный вопрос. Как я ранее говорил, в прошлом году мы приступили к строительству насосно-фильтровальной станции №3. Первый этап НФС-3 запустим уже осенью этого года. Полное завершение намечено на 2023 год. НФС-3 позволит обеспечить питьевой водой будущие районы застроек города, увеличить нынешнюю мощность подачи водоснабжения.

Фото: Instagram/altay_kulginov_official

Учитывая, что в данном ЖМ есть частный сектор, его мы тоже газифицируем. Два района – Сарыарка и Алматы – мы уже газифицировали. В этом году планируем приступить к строительству газораспределительных сетей также в районе Есиль. Это позволит улучшить как качество жизни, так и экологию района и города в целом.

Фото: Instagram/altay_kulginov_official

В целом, будем планомерно развивать жилой массив. Поступившие вопросы от жителей Заречного взяли в работу. Так, мы объезжаем все наши районы и жилые массивы, на местах слушаем жителей, что необходимо сделать в первую очередь, по каким вопросам нужно приступить к проектированию и др. Развитие ЖМ находится на контроле у главы государства.

Фото: Instagram/altay_kulginov_official

С наступлением благоприятных погодных условий в городе приступим к строительству и ремонту дорог, благоустройству дворов и общественных пространств, озеленению и др.