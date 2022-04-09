Кыргызстанец пытался ввезти в Казахстан 23 килограмма наркотиков

По информации 24.kg, на КПП «Кен-Булун» прибыла автомашина DAF XF510 под управлением 38-летнего кыргызстанца. В ходе осмотра прицепа грузовика служебная собака подала знак, пограничники провели обыск.

При вскрытии обшивки пола в передней части прицепа вскрыли два тайника с обернутыми фольгой 24 брикетами, залитыми солидолом. В них обнаружили вещество коричневого цвета со специфическим запахом. По предварительной информации — афганский чарс. Общий вес наркотиков составил 23,5 килограмма.

Водителя задержали.