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12:10 09.04.2022

Кыргызстанец пытался ввезти в Казахстан 23 килограмма наркотиков

наркотики, граница, Казахстан, Кыргызстан Фото: погранслужбы ГКНБ Кыргызстана
Пограничники контрольно-пропускного пункта «Кен-Булун – автодорожный» пресекли попытку провоза 23,5 килограмма наркотиков из Кыргызстана в Казахстан, передает Zakon.kz.

По информации 24.kg, на КПП «Кен-Булун» прибыла автомашина DAF XF510 под управлением 38-летнего кыргызстанца. В ходе осмотра прицепа грузовика служебная собака подала знак, пограничники провели обыск.

При вскрытии обшивки пола в передней части прицепа вскрыли два тайника с обернутыми фольгой 24 брикетами, залитыми солидолом. В них обнаружили вещество коричневого цвета со специфическим запахом. По предварительной информации — афганский чарс. Общий вес наркотиков составил 23,5 килограмма.

Водителя задержали.

Анастасия Стативкина
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