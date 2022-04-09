12:10 09.04.2022
Кыргызстанец пытался ввезти в Казахстан 23 килограмма наркотиков
Фото: погранслужбы ГКНБ Кыргызстана
Пограничники контрольно-пропускного пункта «Кен-Булун – автодорожный» пресекли попытку провоза 23,5 килограмма наркотиков из Кыргызстана в Казахстан, передает Zakon.kz.
По информации 24.kg, на КПП «Кен-Булун» прибыла автомашина DAF XF510 под управлением 38-летнего кыргызстанца. В ходе осмотра прицепа грузовика служебная собака подала знак, пограничники провели обыск.
При вскрытии обшивки пола в передней части прицепа вскрыли два тайника с обернутыми фольгой 24 брикетами, залитыми солидолом. В них обнаружили вещество коричневого цвета со специфическим запахом. По предварительной информации — афганский чарс. Общий вес наркотиков составил 23,5 килограмма.
Водителя задержали.