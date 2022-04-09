Крупную партию наркотиков изъяли полицейские Петропавловска

28-летний житель города был задержан при сбыте двух килограммов марихуаны.

Был проведен личный обыск, затем осмотрены его автомобиль Volkswagen Jetta и место жительства.

Изъятые пакеты с веществом растительного происхождения были переданы на экспертизу.

Согласно заключению специалистов, изъятые вещества представляют собой свыше 143 г гашиша и свыше 14 кг марихуаны, что относится к особо крупному размеру. Кроме того, у подозреваемого изъяты охотничье ружье и два, предположительно, газовых пистолета, которые направлены на криминалистическое исследование. Пресс-служба ДП СКО

Мужчина водворен под стражу. Следствию предстоит выяснить происхождение изъятых предметов.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО полковник полиции Жандос Басыбаев

Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.