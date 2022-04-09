Серик Темиржанов стал чемпионом Thailand Open

«Золото» взял казахстанский боксер Серик Темиржанов, выступающий в весовой категории до 57 кг.

В финальном бою ему противостоял филиппинец Ян Кларк Баутиста.

Ранее серебряную медаль международного турнира завоевал Султан Мусинов.

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