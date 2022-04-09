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13:31 09.04.2022

Серик Темиржанов стал чемпионом Thailand Open

Золотая медаль в Таиланде Фото: kfb.kz
Казахстан завоевал первую золотую медаль на международном турнире по боксу Thailand Open, сообщает Zakon.kz.

«Золото» взял казахстанский боксер Серик Темиржанов, выступающий в весовой категории до 57 кг.

В финальном бою ему противостоял филиппинец Ян Кларк Баутиста.

Ранее серебряную медаль международного турнира завоевал Султан Мусинов.

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Константин Вноровский
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