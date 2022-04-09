Названы необычные проявления болезни Паркинсона

По информации ТАСС, кроме моторных проявлений заболевания, дополнительным проявлением могут быть психические расстройства.

Самые яркие – шопинг, гэмблинг, бред, галлюцинации. На развернутых стадиях болезни Паркинсона действительно бывает такая симптоматика, допустим, синдром Капгра, когда пациент, страдающий заболеванием, считает, что его близких людей подменили. Владимир Михайлов

По данным специалиста, у 90-95% пациентов с болезнью Паркинсона наблюдаются когнитивные расстройства: нарушения памяти, внимания и интеллекта. Также часто отмечается повышенная тревожность, депрессия, нарушения сна. Эти проявления возникают, как правило, на поздних стадиях болезни и требуют коррекции психоневролога.

Главные симптомы, по которым пациент или его родственники могут заподозрить болезнь Паркинсона, это длительный болевой синдром в конечности, нарушение моторно-двигательных функций и тремор.