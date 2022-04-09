Неизвестные сообщили о «минировании» самолета, вылетевшего из Минска в Нур-Султан

В Антитеррористическом центре РК отметили, что на место происшествия направлены силы первичного реагирования. В ходе осмотра борта взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Правоохранителями по фактам анонимных звонков и выявленным электронным адресам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются авторы ложного сообщения.

По данному факту начато досудебное производство по ст. 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).