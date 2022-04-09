16:18 09.04.2022
Неизвестные сообщили о «минировании» самолета, вылетевшего из Минска в Нур-Султан
Фото: Антитеррористический центр РК
Сообщение поступило в ночь с 8 на 9 апреля в справочные службы и на электронные адреса аэропортов городов Нур-Султана, Актау, Кокшетау и Балхаша. Неизвестные лица предупредили о заложенном на борту самолета взрывном устройстве, передает Zakon.kz.
В Антитеррористическом центре РК отметили, что на место происшествия направлены силы первичного реагирования. В ходе осмотра борта взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружено.
Правоохранителями по фактам анонимных звонков и выявленным электронным адресам проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются авторы ложного сообщения.
По данному факту начато досудебное производство по ст. 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).