Частыми перекусами можно заработать сахарный диабет – врач

Кто придумал такое правило – завтракать? У каждого закона есть автор. А кто автор этого? Ни один диетолог под этим правилом не подписался, – цитирует Ковалькова «Вечерняя Москва».

По мнению эксперта, без перерывов в питании процесс жиросжигания запускаться не будет, поэтому лучше сократить количество приемов пищи. Кроме того, частыми перекусами можно заработать сахарный диабет.

Как объяснил Ковальков, система дробного питания провоцирует выработку инсулина. Это происходит, как только в организм поступает какая-нибудь еда.

Инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе, постепенно исчезает. Бывает даже такой диагноз, как «диабет пожилых людей», когда у человека эта «бочка» иссякает и ему нужно подкалывать инсулин, – предупредил диетолог.