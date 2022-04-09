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17:50 09.04.2022

Новый штамм коронавируса начал распространяться в Индии

медработник Фото: Zakon.kz
Вторым заразившимся коронавирусом XE стал житель Мумбаи, который приехал в штат Гуджарат, передает Zakon.kz.

Отмечается, что больной посетил Вадодару по работе и остановился в отеле. Через время у него поднялась температура и он прошел тестирование на COVID-19 в частной лаборатории, результат которого оказался положительным. После мужчина вернулся в Мумбаи. Местным властям ничего не известно о дальнейшем статусе пациента.

Как пишут РИА Новости, врачи выделяют три разных линии, образовавшиеся в результате мутаций разных штаммов коронавируса - XD, XE и XF. Линии XD и XF представляют собой соединение вариантов «дельта» и сублинии «омикрона» BA.1, а линия XE – соединение вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2.

Ранее власти Мумбаи сообщили о первом случае заражения штаммом коронавирус XE в Индии. Новый вариант коронавируса был выявлен у 50-летней полностью вакцинированной женщины, приехавшей 10 февраля из Южной Африки. Заражение у нее было выявлено в марте, к настоящему времени женщина поправилась и чувствует себя хорошо. Власти Мумбаи заявили, что отследили контактировавших с ней людей и не выявили среди них зараженных коронавирусом.

Елена Беляева
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