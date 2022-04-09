23 школы в Туркестанской области оштрафованы из-за уличных туалетов
Как сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, нарушения были выявлены еще в 2021 году при проверке Управления санитарно-эпидемиологического контроля.
На 29 должностных лиц, допустивших нарушения, наложен штраф в размере 230 МРП. В последние годы, как стало известно, из-за негативных обстоятельств, зарегистрированных в отношении наружных туалетов в стране, расположение школьных туалетов снаружи может поставить под угрозу здоровье и жизнь детей. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля
Отмечается, что при проверках, наряду с использованием наружных туалетов в школах, обращают внимание на соответствие внутренних санузлов санитарным требованиям, а также своевременную уборку и дезинфекцию.
В частности, в целях соблюдения правил простой личной гигиены к школьным туалетам предъявляются следующие требования:
наличие туалетов для учащихся (отдельно для девочек и мальчиков), умывальников;
установка одного душа, одного умывальника и одного туалета на четыре-шесть человек в общежитиях для профессионально-технических, средних и студенческих общежитий;
наличие штатных туалетов и умывальников (индивидуальных);
наличие раковин рядом с обеденными залами;
обслуживание канализационных систем на объектах;
установка туалетов в санитарных сетях объектов;
наличие умывальников, приспособлений для мытья и сушки рук, мусорных баков;
ежедневная уборка кухни и туалетов с использованием дезинфицирующих средств;
ежедневная дезинфекция полов, дверных ручек, крышек кранов, раковин и унитазов в туалетах.