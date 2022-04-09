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18:24 09.04.2022

23 школы в Туркестанской области оштрафованы из-за уличных туалетов

класс Фото: Zakon.kz
Проблема внутренних туалетов не решена в 13 школах Сарыагашского, в четырех школах Мактааральского, в двух школах Отырарского, а также по одной школе в Толебийском, Байдибекском, Жетысайском районах и в Туркестане, передает Zakon.kz.

Как сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, нарушения были выявлены еще в 2021 году при проверке Управления санитарно-эпидемиологического контроля.

На 29 должностных лиц, допустивших нарушения, наложен штраф в размере 230 МРП. В последние годы, как стало известно, из-за негативных обстоятельств, зарегистрированных в отношении наружных туалетов в стране, расположение школьных туалетов снаружи может поставить под угрозу здоровье и жизнь детей. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Отмечается, что при проверках, наряду с использованием наружных туалетов в школах, обращают внимание на соответствие внутренних санузлов санитарным требованиям, а также своевременную уборку и дезинфекцию.

В частности, в целях соблюдения правил простой личной гигиены к школьным туалетам предъявляются следующие требования:

  • наличие туалетов для учащихся (отдельно для девочек и мальчиков), умывальников;

  • установка одного душа, одного умывальника и одного туалета на четыре-шесть человек в общежитиях для профессионально-технических, средних и студенческих общежитий;

  • наличие штатных туалетов и умывальников (индивидуальных);

  • наличие раковин рядом с обеденными залами;

  • обслуживание канализационных систем на объектах;

  • установка туалетов в санитарных сетях объектов;

  • наличие умывальников, приспособлений для мытья и сушки рук, мусорных баков;

  • ежедневная уборка кухни и туалетов с использованием дезинфицирующих средств;

  • ежедневная дезинфекция полов, дверных ручек, крышек кранов, раковин и унитазов в туалетах.

Елена Беляева
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