23 школы в Туркестанской области оштрафованы из-за уличных туалетов

Как сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, нарушения были выявлены еще в 2021 году при проверке Управления санитарно-эпидемиологического контроля.

На 29 должностных лиц, допустивших нарушения, наложен штраф в размере 230 МРП. В последние годы, как стало известно, из-за негативных обстоятельств, зарегистрированных в отношении наружных туалетов в стране, расположение школьных туалетов снаружи может поставить под угрозу здоровье и жизнь детей. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Отмечается, что при проверках, наряду с использованием наружных туалетов в школах, обращают внимание на соответствие внутренних санузлов санитарным требованиям, а также своевременную уборку и дезинфекцию.

В частности, в целях соблюдения правил простой личной гигиены к школьным туалетам предъявляются следующие требования: