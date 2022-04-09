19:05 09.04.2022
Ледяной затор образовался на реке Уба и привел к подтоплению домов в ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Подтоплены два жилых дома и три придомовых территории в селе Речное. Спасатели и сотрудники местных исполнительных органов провели аэровизуальное обследование данного участка и приняли решение организовать взрывные работы, передает Zakon.kz.
Для проведения работ было использовано 2347,5 кг взрывчатых веществ на площади 6067 кв. м. Рыхление льда позволит на затороопасном участке предотвратить случаи подтопления прибрежных территорий и не позволит воде подойти к поселку.Пресс-служба ДЧС ВКО
16 жителей, двое из которых дети, на данный момент размещены у соседей. 24 животных были перевезены в безопасное место.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Всего на территории задействовано 38 человек личного состава, три единицы техники, одно плавсредство и семь мотопомп ДЧС ВКО. Местными исполнительными органами привлечено к превентивным работам восемь единиц техники и 12 человек личного состава. Пресс-служба ДЧС ВКО
В селе находится 41 жилой дом, где проживают 104 человека.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Как уточняется, на случай размещения населения будет использовано здание Красноярской средней школы.
Отмечается, что после был проведен контрольный мониторинг на вертолете, чтобы избежать повторения ситуации.