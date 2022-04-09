Ледяной затор образовался на реке Уба и привел к подтоплению домов в ВКО

Для проведения работ было использовано 2347,5 кг взрывчатых веществ на площади 6067 кв. м. Рыхление льда позволит на затороопасном участке предотвратить случаи подтопления прибрежных территорий и не позволит воде подойти к поселку. Пресс-служба ДЧС ВКО

16 жителей, двое из которых дети, на данный момент размещены у соседей. 24 животных были перевезены в безопасное место.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Всего на территории задействовано 38 человек личного состава, три единицы техники, одно плавсредство и семь мотопомп ДЧС ВКО. Местными исполнительными органами привлечено к превентивным работам восемь единиц техники и 12 человек личного состава. Пресс-служба ДЧС ВКО

В селе находится 41 жилой дом, где проживают 104 человека.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как уточняется, на случай размещения населения будет использовано здание Красноярской средней школы.

Отмечается, что после был проведен контрольный мониторинг на вертолете, чтобы избежать повторения ситуации.