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20:32 09.04.2022

Спасатели Акмолинской области обратились к жителям с просьбой не выходить на лед

рыбалка Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона напомнили в первую очередь рыбакам о правилах безопасности на льду в весенний период, передает Zakon.kz.
Опасность хрупкого и тонкого льда не останавливает многих любителей рыбалки, и он становится причиной гибели людей. В прошлом году в результате несоблюдения правил безопасности во время ловли рыбы зарегистрировано два несчастных случая. Одна из самых частых причин трагедии взрослых на водоемах – алкагольное опьянение! Рыболовы-любители, пренебрегая правилами безопасности, зачастую используют в качестве согревающего напитка алкоголь, в состоянии опьянения сложнее определить, замерзли вы или нет. В связи с чем не рекомендуется употребление спиртных напитков, – сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Спасатели отметили, что, при выходе на лед, в обязательном порядке необходимо надевать спасательный жилет, который не позволит уйти под воду и поможет оставаться на плаву до прибытия помощи.

весна

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Безопасной толщиной льда, которая может выдержать вес человека, считается от семи до 10 см, от 18 см выдерживает массу легкового автомобиля.

Если вы провалились под лед, не нужно паниковать и делать резких движений. Следует широко раскинуть руки и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда,  забросить одну ногу, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

весна

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по номеру «112».

Елена Беляева
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