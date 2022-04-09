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22:32 09.04.2022

Употребление листового салата помогает восполнить нехватку витаминов – врач

еда Фото: pixabay
Диетолог центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова посоветовала ежедневно потреблять по 50 г листового салата – как в виде гарнира, так и с другой зеленью и овощами, передает Zakon.kz.

В интервью изданию «АиФ» эксперт отметила, что зеленый салат – это один из самых низкокалорийных растительных продуктов – в 100 г зелени всего 16 калорий, но зато 1,5% белка.

Диетолог отметила, что блюдо с этим растением выглядит более объемным, а употребление клетчатки помогает дольше сохранять чувство сытости. Поэтому благодаря салату можно сберечь фигуру и даже похудеть.

Как уточнила врач, в салате много калия – 200 мг на 100 г. Он подойдет гипертоникам, так как способствует снижению давления и уменьшению отечности.

Витамин К участвует в регуляции свертываемости крови и образовании костной ткани. Каротиноиды, которыми также богат листовой салат, помогут дольше сохранить зрение.

Есть салат фиолетового цвета – в таком содержатся мощные антиоксиданты, рассказала врач.

Кроме того, говорится в материале, витамины группы В повышают иммунитет, обмен веществ, отвечают за обновление клеток. Их употребление повышает работоспособность и способствует уменьшению раздражительности. А нехватка этих витаминов сказывается на аппетите, биоритмах, человек становится раздражительным, быстро утомляется. Легкий и приятный способ восполнить нехватку важных витаминов и микроэлементов – положить в тарелку немного салата.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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