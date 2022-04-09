23:49 09.04.2022
Около 117 миллионов жителей Нигерии остались без электричества из-за аварии
Фото: pixabay
Без электроэнергии в результате крупного ЧП остались столица Абуджа и крупнейший город страны Лагос, передает Zakon.kz.
Министерство энергетики Нигерии объявило, что специалисты выясняют причины произошедшего, отмечает ТАСС.
Как уточняется, общенациональная авария стала третьей по счету за последний месяц.
14 марта в Нигерии энергоснабжения лишились аэропорты, больницы, множество предприятий и частных домов. Без электричества осталась резиденция главы государства Мухаммаду Бухари в Абудже. Еще один сбой в работе энергосетей страны произошел 15 марта.