Около 117 миллионов жителей Нигерии остались без электричества из-за аварии

Министерство энергетики Нигерии объявило, что специалисты выясняют причины произошедшего, отмечает ТАСС.

Как уточняется, общенациональная авария стала третьей по счету за последний месяц.

14 марта в Нигерии энергоснабжения лишились аэропорты, больницы, множество предприятий и частных домов. Без электричества осталась резиденция главы государства Мухаммаду Бухари в Абудже. Еще один сбой в работе энергосетей страны произошел 15 марта.