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Законодательство РК
23:49 09.04.2022

Около 117 миллионов жителей Нигерии остались без электричества из-за аварии

электричество Фото: pixabay
Без электроэнергии в результате крупного ЧП остались столица Абуджа и крупнейший город страны Лагос, передает Zakon.kz.

Министерство энергетики Нигерии объявило, что специалисты выясняют причины произошедшего, отмечает ТАСС.

Как уточняется, общенациональная авария стала третьей по счету за последний месяц.

14 марта в Нигерии энергоснабжения лишились аэропорты, больницы, множество предприятий и частных домов. Без электричества осталась резиденция главы государства Мухаммаду Бухари в Абудже. Еще один сбой в работе энергосетей страны произошел 15 марта.

Елена Беляева
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