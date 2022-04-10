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00:05 10.04.2022

Неизвестный пытался расстрелять посетителей кафе в Израиле, есть раненые

Иерусалим Фото: pixabay
Мужчина открыл стрельбу по посетителям кальянной в городе Рахат. Полиция Израиля сообщает о четырех пострадавших, передает Zakon.kz.
По данным медицинских источников, в больницу Сорока были эвакуированы четыре человека с ранениями средней степени тяжести и один человек с тяжелыми ранениями, – цитируют РИА Новости заявление полиции.

Рахат – город с преимущественно арабским населением.

Отмечается, что полицейские, прибывшие на место происшествия, были закиданы местными жителями камнями.

Как уточняется, в последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.

Елена Беляева
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