00:05 10.04.2022
Неизвестный пытался расстрелять посетителей кафе в Израиле, есть раненые
Фото: pixabay
Мужчина открыл стрельбу по посетителям кальянной в городе Рахат. Полиция Израиля сообщает о четырех пострадавших, передает Zakon.kz.
По данным медицинских источников, в больницу Сорока были эвакуированы четыре человека с ранениями средней степени тяжести и один человек с тяжелыми ранениями, – цитируют РИА Новости заявление полиции.
Рахат – город с преимущественно арабским населением.
Отмечается, что полицейские, прибывшие на место происшествия, были закиданы местными жителями камнями.
Как уточняется, в последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.