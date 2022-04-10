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00:41 10.04.2022

Что делать в случае укуса клеща, рассказал врач

членистоногое Фото: pixabay
Эпидемиолог Николай Дубинин напомнил о мерах предосторожности от насекомых во время отдыха на природе, а также дал ряд советов, как действовать при укусе клеща, передает Zakon.kz.

В интервью gazeta.ru эксперт сначала порекомендовал одевать на пикник закрытую одежду, брюки, заправленные в носки или обувь, а также куртку или кофту с длинным рукавом, с манжетами или резинками.

Можно также использовать спреи – ими необходимо обрабатывать одежду, чтобы содержащиеся в них вещества привели к гибели клеща, – добавил Дубинин.

Однако если вас все же укусило паукообразное, то необходимо как можно скорее и аккуратнее извлечь его, чтобы уменьшить риск попадания опасных возбудителей в кровь. Сделать это можно с помощью пинцета или петли из нити.

Врач отметил, что клещи являются переносчиками ряда инфекций. Поэтому сразу после извлечения, потенциального разносчика болезней стоит отнести в лабораторию на исследование. В зависимости от результата пострадавшему подбирают лечение, уточнил эпидемиолог.

Елена Беляева
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