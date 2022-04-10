Иран ввел санкции против 24 американцев за терроризм и нарушение прав человека

Эти лица причастны к введению односторонних незаконных санкций США в отношении народа и правительства Ирана, к финансированию и к поддержке террористических группировок и терактов, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе, в особенности в отношении угнетенной палестинской нации, – приводит ТАСС цитату из документа.

МИД считает, что «эти действия являются нарушением основополагающих принципов международного права и основных прав человека и служат ярким примером преступления против человечности».

Большинство из включенных в санкционные списки людей работали в государственных учреждениях США в период президентства Дональда Трампа.

30 марта Минфин США объявил о применении санкций в отношении еще одного физического и четырех юридических лиц в Иране. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.