Диетолог посоветовала для похудения соблюдать «правило тарелки»

На одну сторону тарелки кладем овощи, а вторую половину делим на еще две части. На первой из меньших частей пусть лежит какой-то белковый продукт – например, мясо или рыба, а на другой – какой-то гарнир. Это может быть гречка или бурый рис, – объяснила изданию news.ru Соломатина.

Врач также посоветовала употреблять пищу в тушеном, запеченном или отварном виде, а от жареного мяса – отказаться.

Кроме того, эксперт рекомендует пить необходимое для организма количество воды в день – минимум по 30 миллилитров на каждый килограмм веса, соблюдать пятиразовое питание и не забывать про физические нагрузки.