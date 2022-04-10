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01:38 10.04.2022

Диетолог посоветовала для похудения соблюдать «правило тарелки»

еда Фото: pixabay
Врач Елена Соломатина считает данное правило действенным способом и одним из главных условий для сброса лишнего веса, передает Zakon.kz.
На одну сторону тарелки кладем овощи, а вторую половину делим на еще две части. На первой из меньших частей пусть лежит какой-то белковый продукт – например, мясо или рыба, а на другой – какой-то гарнир. Это может быть гречка или бурый рис, – объяснила изданию news.ru Соломатина.

Врач также посоветовала употреблять пищу в тушеном, запеченном или отварном виде, а от жареного мяса – отказаться.

Кроме того, эксперт рекомендует пить необходимое для организма количество воды в день – минимум по 30 миллилитров на каждый килограмм веса, соблюдать пятиразовое питание и не забывать про физические нагрузки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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