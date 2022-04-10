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06:44 10.04.2022

Скончался автор шпионских романов Джек Хиггинс

Скончался Фото: harpercollins.com
Известный британский автор триллеров и шпионских романов Джек Хиггинс умер в возрасте 92 лет, сообщает Zakon.kz.

Гарри Паттерсон (настоящее имя) умер в своем доме на острове Джерси, передает агентство PA со ссылкой на издательство HarperCollins.

Джек Хиггинс — автор 85 произведений, которые переведены на 55 языков. Написанный в 1975 году роман «Орел приземлился» купили более 50 млн раз, тогда писатель стал известен во всём мире. В 1976 году роман, рассказывающий про попытку похищения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) группой спецназовцев из Третьего рейха, был экранизирован американским режиссером Джоном Стерджесом (1910-1992). Главные роли в картине исполнили актеры Роберт Дювалл и Майкл Кейн.

Популярны также романы Хиггинса «Отходная молитва», «Ангел смерти» и «День расплаты». Последней книгой писателя стал «Полуночный колокол», написанный в 2017 году. Он попал в список бестселлеров по версии газеты The Sunday Times.

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