07:03 10.04.2022
Из-за коронавируса многократно вырос риск тромбозов - ученые
Фото: pixabay
Шведские ученые выявили, что после перенесенного коронавируса у переболевших повышается риск появления тромбов в течение полугода, сообщает Zakon.kz.
Исследования опубликованы в научном журнале BMJ.
Специалисты проанализировали данные всех заболевших COVID-19 в Швеции в период с февраля 2020 по май 2021 года. Выяснилось, что шансы получить осложнения в виде легочной эмболии увеличиваются в 33 раза. Кроме того, риск возникновения тромбоза глубоких вен вырастает в пять раз в течение трех месяцев после инфицирования.
Отмечается, что в зоне особого внимания находятся люди с тяжелой формой коронавирусной инфекции или имеющие хронические заболевания.