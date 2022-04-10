Из-за коронавируса многократно вырос риск тромбозов - ученые

Исследования опубликованы в научном журнале BMJ.

Специалисты проанализировали данные всех заболевших COVID-19 в Швеции в период с февраля 2020 по май 2021 года. Выяснилось, что шансы получить осложнения в виде легочной эмболии увеличиваются в 33 раза. Кроме того, риск возникновения тромбоза глубоких вен вырастает в пять раз в течение трех месяцев после инфицирования.

Отмечается, что в зоне особого внимания находятся люди с тяжелой формой коронавирусной инфекции или имеющие хронические заболевания.