Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:03 10.04.2022

Из-за коронавируса многократно вырос риск тромбозов - ученые

Риск тромбозов Фото: pixabay
Шведские ученые выявили, что после перенесенного коронавируса у переболевших повышается риск появления тромбов в течение полугода, сообщает Zakon.kz.

Исследования опубликованы в научном журнале BMJ.

Специалисты проанализировали данные всех заболевших COVID-19 в Швеции в период с февраля 2020 по май 2021 года. Выяснилось, что шансы получить осложнения в виде легочной эмболии увеличиваются в 33 раза. Кроме того, риск возникновения тромбоза глубоких вен вырастает в пять раз в течение трех месяцев после инфицирования.

Отмечается, что в зоне особого внимания находятся люди с тяжелой формой коронавирусной инфекции или имеющие хронические заболевания.

Новость по теме

Китай обновил суточный максимум по числу инфицированных COVID-19

Айсулу Омарова
COVID-19
КНБ задержал в аэропорту Алматы четырех иностранцев с поддельными паспортами
09.04.2022
Геннадий Головкин победил нокаутом и забрал пояс WBA
09.04.2022
Программа бесплатного чипирования домашних животных стартовала в Алматы
09.04.2022
Грузовые вагоны вновь сошли с рельсов в ВКО
09.04.2022
Астрологи назвали самых обаятельных мужчин по знаку зодиака
09.04.2022
Главная Топ LIVE Все