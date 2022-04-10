07:40 10.04.2022
Пакистан провел успешное испытания баллистической ракеты Shaheen-III
Фото: ispr.gov.pk
Успешные испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия Shaheen-III («Шахин-III») класса «земля — земля» прошли в Пакистане, передает Zakon.kz.
Об этом сообщило Управление по общественным связям Минобороны страны.
Целью испытаний была повторная проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения. Служба по связям с общественностью Минобороны Пакистана
Сообщается, что ракета Shaheen-III среднего радиуса действия способна нести также ядерный заряд. Дальность ее полета составляет 2 750 км.