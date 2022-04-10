Пакистан провел успешное испытания баллистической ракеты Shaheen-III

Об этом сообщило Управление по общественным связям Минобороны страны.

Целью испытаний была повторная проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения. Служба по связям с общественностью Минобороны Пакистана

Сообщается, что ракета Shaheen-III среднего радиуса действия способна нести также ядерный заряд. Дальность ее полета составляет 2 750 км.