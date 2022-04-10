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08:31 10.04.2022

Трамп намекнул на участие в президентских выборах 2024 года

Возможное участие в выборах 2024 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, бывший хозяин Белого дома не объявил о своих планах официально.

Трамп намекнул на это во время митинга в Северной Каролине. «Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?» — спросил он у своих сторонников.

При этом бывший американский лидер продолжает настаивать на своей победе над Байденом в 2020 году и обвиняет своих политических оппонентов в подтасовке результатов выборов.

Также Трамп считает, что демократы объявили «войну американской энергетике», в результате которой средний класс оказался «раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие».

Ранее экс-президент заявил, что его преемник Джо Байден «отправил на небеса» цены на бензин в стране еще задолго до событий в Украине. По его словам, цены на топливо выросли из-за энергетической политики Байдена, вдохновленной социалистической шуткой, известной как «Зеленый новый курс».

Отмечается, что Трамп может начать официальную предвыборную кампанию в конце года после промежуточных выборов в конгресс. Действующий президент Джо Байден уже сделал заявление о намерении побороться за второй срок.

Константин Вноровский
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