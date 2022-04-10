2126 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2126 человек (1111 КВИ+ и 1015 КВИ-), из них:

в стационарах – 213,

на амбулаторном уровне – 1913.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 25,

в состоянии крайней степени тяжести – 2,

на аппарате ИВЛ – 4.