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11:18 10.04.2022

2126 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ

Аппарат ИВЛ Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 13 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2126 человек (1111 КВИ+ и 1015 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 213,

  • на амбулаторном уровне – 1913.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 25,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2,

  • на аппарате ИВЛ – 4.

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