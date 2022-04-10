11:18 10.04.2022
2126 казахстанцев продолжают получать лечение от КВИ
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 13 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2126 человек (1111 КВИ+ и 1015 КВИ-), из них:
в стационарах – 213,
на амбулаторном уровне – 1913.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 25,
в состоянии крайней степени тяжести – 2,
на аппарате ИВЛ – 4.