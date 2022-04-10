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11:55 10.04.2022

Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу в реванше в рамках UFC 273

Бой UFC Фото: Instagram/ufcrussia
В американском Джексонвилле (штат Флорида) в рамках турнира UFC 273 россиянин Петр Ян провел бой с обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом, сообщает Zakon.kz.

Стерлинг одержал победу раздельным решением судей, российский боец не смог вернуть себе титул чемпиона в легчайшем весе.

Изначально соперники должны были встретиться в октагоне UFC еще в 2021-м, однако американец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

Ян уступил Стерлингу в их первом поединке, который прошел в марте 2021-го. Тогда россиянин нанес запрещенный удар в голову соперника и утратил чемпионский пояс.

Ян потерпел второе поражение за карьеру, у него 16 побед. Стерлинг выиграл на ринге 21-й раз.

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Константин Вноровский
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