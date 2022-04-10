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14:55 10.04.2022

Беременная женщина выпала из автобуса в Актобе

Беременная женщина выпала из автобуса Фото: autopark1.kz
В Актобе женщина на седьмом месяце беременности выходила из автобуса. Не дождавшись, когда она спустится, водитель нажал на газ, сообщает Zakon.kz.

У 29-летней женщины травма спины и шок, передает «Диапазон».

Ни водитель, ни кондуктор не стали ей помогать, и автобус просто поехал дальше.

Мужу я ничего сначала не рассказала, побоялась, что он разозлится и поедет за автобусом. Дома он обо всем узнал. У меня до сих пор болит спина. В тот день было много свидетелей. Я не хочу, чтобы водителя уволили, не хочу лишать его хлеба. Но если оставить его безнаказанным, подобное может повториться. Пострадавшая

В ТОО «Автопарк» дали комментарий по поводу происшествия.

Пассажир подала заявление в полицию для установления личности и принятия мер реагирования. Мы передали в органы все данные водителя. После проверки, процессуальных действий, если вина будет установлена, в отношении водителя будут приниматься меры. Другими фактами мы пока не располагаем. Представитель ТОО «Автопарк» Руслан Жилкаманов
Константин Вноровский
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