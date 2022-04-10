Беременная женщина выпала из автобуса в Актобе

У 29-летней женщины травма спины и шок, передает «Диапазон».

Ни водитель, ни кондуктор не стали ей помогать, и автобус просто поехал дальше.

Мужу я ничего сначала не рассказала, побоялась, что он разозлится и поедет за автобусом. Дома он обо всем узнал. У меня до сих пор болит спина. В тот день было много свидетелей. Я не хочу, чтобы водителя уволили, не хочу лишать его хлеба. Но если оставить его безнаказанным, подобное может повториться. Пострадавшая

В ТОО «Автопарк» дали комментарий по поводу происшествия.