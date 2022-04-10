Грузовик упал в ущелье в Алматинской области - водитель погиб

9 апреля 2022 года в 15:30 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что с горной дороги в ущелье упал автомобиль «Газ-66».

В результате происшествия на месте скончался мужчина 1969 года рождения, еще один мужчина 1990 года рождения получил травмы. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Тело погибшего мужчины из ущелья подняли спасатели и волонтеры.