15:39 10.04.2022
Грузовик упал в ущелье в Алматинской области - водитель погиб
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
В Ескелдинском районе, в ущелье Черкасай с горной дороги в ущелье опрокинулся грузовой автомобиль, передает Zakon.kz.
9 апреля 2022 года в 15:30 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что с горной дороги в ущелье упал автомобиль «Газ-66».
В результате происшествия на месте скончался мужчина 1969 года рождения, еще один мужчина 1990 года рождения получил травмы. Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Тело погибшего мужчины из ущелья подняли спасатели и волонтеры.