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15:39 10.04.2022

Грузовик упал в ущелье в Алматинской области - водитель погиб

Погиб водитель, спасатели Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
В Ескелдинском районе, в ущелье Черкасай с горной дороги в ущелье опрокинулся грузовой автомобиль, передает Zakon.kz.

9 апреля 2022 года в 15:30 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что с горной дороги в ущелье упал автомобиль «Газ-66».

В результате происшествия на месте скончался мужчина 1969 года рождения, еще один мужчина 1990 года рождения получил травмы. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Тело погибшего мужчины из ущелья подняли спасатели и волонтеры.

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