Марина Хлебникова раскрыла причину пожара в своей московской квартире

Только когда отодрали гипсокартон – там два таких обугленных черных провода от старой-старой галогенной лампы, прямо наверху, – приводит слова певицы kp.ru.

Она также отметила, что все еще приводит квартиру в порядок. После пожара ей уже отремонтировали одну комнату.

Кроме того, Хлебникова заявила, что у нее обгорело лишь 7% кожи, а не 70, как ранее писали СМИ. Пересадку кожи ей сделали на ноге, и теперь это мешает ей ходить, но певица старается расхаживать ее, чтобы быстрее привыкнуть.