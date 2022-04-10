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16:28 10.04.2022

Марина Хлебникова раскрыла причину пожара в своей московской квартире

певица Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official
56-летняя певица рассказала, что эксперты долгое время не могли найти очаг возгорания – в квартире артистки два раза провели экспертизу, передает Zakon.kz.
Только когда отодрали гипсокартон – там два таких обугленных черных провода от старой-старой галогенной лампы, прямо наверху, – приводит слова певицы kp.ru.

Она также отметила, что все еще приводит квартиру в порядок. После пожара ей уже отремонтировали одну комнату.

Кроме того, Хлебникова заявила, что у нее обгорело лишь 7% кожи, а не 70, как ранее писали СМИ. Пересадку кожи ей сделали на ноге, и теперь это мешает ей ходить, но певица старается расхаживать ее, чтобы быстрее привыкнуть.

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