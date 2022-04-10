Гроза, сильный ветер и туман ожидаются в Казахстане

В Нур-Султане днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере и востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

На юге Костанайской области ожидаются гроза, туман. Ветер восточный ночью на юге области 15-20 м/с, днем на большей части порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный в центре, на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15 м/с.

Днем на юге Павлодарской области ожидается ветер восточный порывы 18 м/с.

На севере, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.