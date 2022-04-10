Пять советов от врача для замедления процессов старения

Как пишет 5-tv.ru, с возрастом люди теряют коллаген, поэтому его восполнение извне может помочь замедлить старение кожи. Самыми простыми способами Манакер считает принятие таблеток или использование крема.

Кроме того, врач советует не забывать употреблять жирную рыбу, которая помогает снизить риск возрастных заболеваний и способствует улучшению здоровья сердца из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот.

Потребление морепродуктов связано со множеством преимуществ для людей пожилого возраста, включая снижение смертности от болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Употребление рыбы также благоприятно влияет на здоровье мозга и когнитивные функции, ухудшающиеся с возрастом, – говорит врач.

По словам диетолога, многие забывают включать овощи и фрукты в свой рацион питания, употребление которых может замедлить процесс старения. Положительно могут сказаться и перекусы в виде смузи или овощи с хумусом, что способствует восполнению запасов витаминов и полезных элементов.

Советует врач и бросить курить, так как вредная привычка провоцирует появление морщин, а никотин может негативно повлиять на приток крови к клеткам кожи, что делает эту привычку вредной для ее здоровья.