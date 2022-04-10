20:26 10.04.2022
В Microsoft призвали пользователей своевременно обновлять Windows 10
Фото: pixabay
В компании напомнили, что, не устанавливая своевременно обновления операционной системы, клиенты рискуют остаться без поддержки, передает Zakon.kz.
В мае, отмечают vesti.ru, софтверный гигант перестанет поддерживать семь версий Windows 10. Среди них – различные издания Windows 10 20H2 и Windows 10 1909.
Об этом корпорация сообщила в документе на официальном сайте. Поддержка изданий Enterprise, Education и IoT Enterprise с соответствующими датами выпуска будет прекращена годом позже – 9 мая 2023 года.
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