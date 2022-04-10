Завершились выборы президента Южной Осетии

Выборы состоялись, явка высокая – более 50%, – цитирует ТАСС Чочиева.

ЦИК Южной Осетии 15 марта завершил регистрацию кандидатов в президенты. На высший государственный пост республики претендуют нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.