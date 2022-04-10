21:24 10.04.2022
Завершились выборы президента Южной Осетии
Фото? rsogov.org
Представитель Центризбиркома Игорь Чочиев рассказал о том, что выборы признаны состоявшимися в связи с тем, что участие в голосовании приняли более 50% населения, передает Zakon.kz.
Выборы состоялись, явка высокая – более 50%, – цитирует ТАСС Чочиева.
ЦИК Южной Осетии 15 марта завершил регистрацию кандидатов в президенты. На высший государственный пост республики претендуют нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.