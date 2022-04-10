Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета во Франции

Воздушное судно, пишут vesti.ru, разбилось вскоре после взлета. Свидетели утверждают, что летчик попытался развернуться и совершить посадку, однако не долетел до полосы несколько сотен метров.

Как уточняется, разбившийся самолет принадлежал местному аэроклубу и часто использовался для туристических обзорных полетов.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства катастрофы.