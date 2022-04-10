21:47 10.04.2022
Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета во Франции
Фото: pixabay
Скончались 62-летний пилот и молодая супружеская пара. Трагедия произошла в районе города Сен-Брие в Бретани на северо-западе страны, передает Zakon.kz.
Воздушное судно, пишут vesti.ru, разбилось вскоре после взлета. Свидетели утверждают, что летчик попытался развернуться и совершить посадку, однако не долетел до полосы несколько сотен метров.
Как уточняется, разбившийся самолет принадлежал местному аэроклубу и часто использовался для туристических обзорных полетов.
В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства катастрофы.