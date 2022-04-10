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21:47 10.04.2022

Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета во Франции

лента Фото: pixabay
Скончались 62-летний пилот и молодая супружеская пара. Трагедия произошла в районе города Сен-Брие в Бретани на северо-западе страны, передает Zakon.kz.

Воздушное судно, пишут vesti.ru, разбилось вскоре после взлета. Свидетели утверждают, что летчик попытался развернуться и совершить посадку, однако не долетел до полосы несколько сотен метров.

Как уточняется, разбившийся самолет принадлежал местному аэроклубу и часто использовался для туристических обзорных полетов.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства катастрофы.

Елена Беляева
Франция
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