Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:56 10.04.2022

Современное оборудование и обучение врачей – залог развития здравоохранения ВКО

операция Фото: pixabay
В Восточном Казахстане сосредоточены клиники, где оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь, и подчас эта помощь является для Казахстана уникальной, передает Zakon.kz.

На лечение в регион приезжают не только со всего Казахстана, но и из-за рубежа.

Успехи здравоохранения области сегодня очевидны. Только за последние пять лет в регионе в 2,5 раза вырос объем высокотехнологичной медтехники, закуплено более трех тысяч единиц современного оборудования, соответствующего международным стандартам. Все это стоило областному бюджету 35,6 млрд тенге.

На территории области успешно действуют уникальные сети больниц, клиник и реабилитационных центров, которые работают на результат – выздоровление пациентов. Качественная работа таких высокотехнологичных медицинских организаций невозможна без повышения профессионального уровня медицинских работников.

С 2016 года трехуровневая программа обучения медицинских кадров позволила повысить квалификацию шести тысячам специалистов. 340 врачей прошли стажировку в ведущих клиниках зарубежья.

В текущем году на зарубежную стажировку в международные медицинские центры будут отправлены еще более 100 ведущих специалистов здравоохранения ВКО.

Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
В Казахстане продолжает снижаться количество заболевших COVID-19
10.04.2022
Борис Джонсон в Киеве: Великобритания продолжит усиливать санкции в отношении России
09.04.2022
Шестеро туристов потерялись в алматинских горах
09.04.2022
Что делать в случае укуса клеща, рассказал врач
10.04.2022
Диетолог посоветовала для похудения соблюдать «правило тарелки»
10.04.2022
Главная Топ LIVE Все