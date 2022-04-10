Современное оборудование и обучение врачей – залог развития здравоохранения ВКО

На лечение в регион приезжают не только со всего Казахстана, но и из-за рубежа.

Успехи здравоохранения области сегодня очевидны. Только за последние пять лет в регионе в 2,5 раза вырос объем высокотехнологичной медтехники, закуплено более трех тысяч единиц современного оборудования, соответствующего международным стандартам. Все это стоило областному бюджету 35,6 млрд тенге.

На территории области успешно действуют уникальные сети больниц, клиник и реабилитационных центров, которые работают на результат – выздоровление пациентов. Качественная работа таких высокотехнологичных медицинских организаций невозможна без повышения профессионального уровня медицинских работников.

С 2016 года трехуровневая программа обучения медицинских кадров позволила повысить квалификацию шести тысячам специалистов. 340 врачей прошли стажировку в ведущих клиниках зарубежья.

В текущем году на зарубежную стажировку в международные медицинские центры будут отправлены еще более 100 ведущих специалистов здравоохранения ВКО.