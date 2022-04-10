Около одного миллиона квадратных метров жилья строится в ВКО

Отметим, что за 30 лет в областном центре введено 2,8 млн кв. м жилья, а за последние пять лет – 1 млн кв. м, или почти 40% от всех кв. м, построенных за годы независимости.

Стоит отметить, собственное жилье в прошлом году получили 565 многодетных семей. Несмотря на то, что 40% из числа очередников, или 2190 семей, стоявших в очереди в 2017-2021 годах, стали новоселами, потребность в жилье для многодетных семей за этот же период выросла в пять раз.

В текущем году в Восточном Казахстане планируется ввести 685 тыс. кв. м жилья с ростом на 114%, из них по городу – 269,8 тыс. кв. м, или около 40% от всего ввода по области, – подчеркнул аким ВКО Даниал Ахметов.

Для развития индивидуального строительства в области реализуется региональная программа «Одноэтажный Восток». За счет государственных средств в Усть-Каменогорске подводятся инженерные коммуникации к семи жилым районам. Речь идет о 20-м, 22-м, 24-м, 25-м, 27-м, 28-м жилых районах и селе Самсоновка.

За счет привлечения частных инвестиций в регионе ведется строительство 82 многоквартирных коммерческих домов на 479 тыс. кв. м. А для поддержки населения с невысоким уровнем дохода на приобретение жилья было выдано 204 жилищных сертификата на сумму более 200 млн тенге.