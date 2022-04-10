Как определить наличие аллергии у собаки

В интервью «Мосленте» он рассказал, что некоторые собаки подвержены аллергии на цветение растений и цветочную пыльцу, бытовую пыль, укусы пчел, клещей и блох, остатки реагентов, ароматические вещества и бытовую химию.

Список симптомов: сильный зуд, при котором питомец будет чесаться, вылизываться и травмировать себя, проплешины, перхоть, воспаление и шелушение на открытых участках тела, слезоточивость и залысины вокруг глаз, воспаление ушных раковин, внесезонная линька, выделения из носа и нарушение работы ЖКТ.

Для респираторной аллергии характерны отекшие глаза, кашель, одышка, хрипы, обильные выделения из носа. Собака может начать чихать и почесывать морду лапами. Если вы подозреваете, что у питомца началась аллергия, обязательно обратитесь за помощью к ветеринарному врачу, – сказал Голубев.