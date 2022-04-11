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01:46 11.04.2022

Рената Литвинова опубликовала фото из больницы

актриса Фото: Telegram/renatalitvinova
Артистка опубликовала снимок, сделанный в больничной палате, в своем Telegram-канале. Известно, что в данное время она находится в Париже, передает Zakon.kz.
А больницы – везде больницы, – написала Литвинова под фото.

На руке у артистки катетер.

Поклонников Литвиновой обеспокоил данный пост, пишут vesti.ru. Но она не раскрывает детали своего состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что Литвинова направила в дирекцию МХТ имени Чехова официальное письмо. В нем она объяснила причину отъезда из России. Спектакли «Северный ветер» и «Звезда вашего периода», автором которых является актриса, не запланированы в репертуаре культурного учреждения ни в апреле, ни в мае.

Елена Беляева
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