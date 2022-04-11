Рената Литвинова опубликовала фото из больницы

А больницы – везде больницы, – написала Литвинова под фото.

На руке у артистки катетер.

Поклонников Литвиновой обеспокоил данный пост, пишут vesti.ru. Но она не раскрывает детали своего состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что Литвинова направила в дирекцию МХТ имени Чехова официальное письмо. В нем она объяснила причину отъезда из России. Спектакли «Северный ветер» и «Звезда вашего периода», автором которых является актриса, не запланированы в репертуаре культурного учреждения ни в апреле, ни в мае.