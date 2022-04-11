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06:11 11.04.2022

Макрон сохраняет лидерство на выборах

президент Франции выборы Фото: Instagram/emmanuelmacron
На выборах президента Франции подсчитали 95% голосов избирателей. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля, сообщает Zakon.kz.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 95% бюллетеней лидирует в первом туре выборов главы государства с 27,41% голосов, сообщает РИА Новости.

На втором месте — Марин Ле Пен с 24,03% голосов, на третьем — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (21,57%), на четвертой позиции расположился крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур (6,97%). Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (4,75%).

При этом после обработки 45% протоколов в столичном регионе страны Макрон лидирует с 30,41% голосов, далее — Меланшон (25,24%), третья — Ле Пен (16,76%).

После подсчета 42% бюллетеней в Париже действующий глава государства лидирует с 38,99% голосов. Ле Пен занимает лишь шестое место с 5,39% голосов. В лидерах также: Меланшон (24,52%), Земмур (9,71%), Пекресс (7,98%) и кандидат от «зеленых» Янник Жадо (7,18%).

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.

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