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06:48 11.04.2022

Погоню по крышам домов устроили полицейские в Талдыкоргане

Талдыкорган погоня Фото: Zakon.kz
Полицейским Талдыкоргана поступило сообщение о проникновении неизвестного в один из частных домов. Задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и изнасилование, сообщает Zakon.kz.

Полицейским Талдыкоргана в погоне за подозреваемым в воровстве пришлось взобраться на крыши частных домов, сообщает Sputnik Казахстан.

В ночь с 9 на 10 апреля к полицейским Талдыкоргана поступило сообщение о проникновении неизвестного в один из частных домов по улице Циолковского.

Приехав, они выяснили, что хозяин дома отреагировал на звон разбитого стекла и случайно вспугнул вора. При поиске на местности через два-три квартала полицейские услышали лай собаки и заметили мужчину на крыше дома.

Он пытался скрыться, но сотрудники полиции оцепили домостроение и предложили подозреваемому спуститься с крыши. Затем поднялись, нашли его спрятавшимся на чердаке и задержали. С официальным заявлением о попытке краж в городскую полицию уже обратились двое горожан.ДП Алматинской области

В ДП дополнили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и изнасилование.

Данияр Кунафин
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