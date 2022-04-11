Погоню по крышам домов устроили полицейские в Талдыкоргане

Полицейским Талдыкоргана в погоне за подозреваемым в воровстве пришлось взобраться на крыши частных домов, сообщает Sputnik Казахстан.

В ночь с 9 на 10 апреля к полицейским Талдыкоргана поступило сообщение о проникновении неизвестного в один из частных домов по улице Циолковского.

Приехав, они выяснили, что хозяин дома отреагировал на звон разбитого стекла и случайно вспугнул вора. При поиске на местности через два-три квартала полицейские услышали лай собаки и заметили мужчину на крыше дома.

Он пытался скрыться, но сотрудники полиции оцепили домостроение и предложили подозреваемому спуститься с крыши. Затем поднялись, нашли его спрятавшимся на чердаке и задержали. С официальным заявлением о попытке краж в городскую полицию уже обратились двое горожан. ДП Алматинской области

В ДП дополнили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и изнасилование.