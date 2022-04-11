Ребенка сбили в Актау: мальчик находится в коме

У пострадавшего в результате наезда 12-летнего мальчика врачи диагностировали тяжелую открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом височной кости с переходом на основание черепа, сообщает lada.kz.

Также у пострадавшего зафиксировали острую эпидуральную гематому правого полушария, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени.

Кроме этого, у него развилось массивное субарахноидальное кровоизлияние и пневмоцефалия. Он получил травматический шок, постгеморрагическую анемию тяжелой степени.

Инцидент произошел 10 апреля. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где его сбил водитель Toyota Camry.

Пострадавшего прооперировали врачи, специалистам понадобилось провести трепанацию черепа и удалить эпидуральную гематому.

Мальчик находится в состоянии комы первой степени, его подключили к аппарату ИВЛ.