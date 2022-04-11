08:00 11.04.2022
12 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось на одного человека меньше, чем днем ранее. Заражения выявили в трех регионах страны, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 7,
в ВКО – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 304 случая.
7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в ВКО – 2,
в Карагандинской области – 4,
в Павлодарской области – 1,
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 528 человек.