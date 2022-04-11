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08:00 11.04.2022

12 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Коронавирус Казахстан 11 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось на одного человека меньше, чем днем ранее. Заражения выявили в трех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 4,

  • в Алматы – 7,

  • в ВКО – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 304 случая.

7 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в ВКО – 2,

  • в Карагандинской области – 4,

  • в Павлодарской области – 1,

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 528 человек.

Данияр Кунафин
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