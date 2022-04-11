2122 казахстанца продолжают лечиться от COVID-19

На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2122 человека (1116 КВИ+ и 1006 КВИ-), из них:

в стационарах – 212,

на амбулаторном уровне – 1910.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 25,

в состоянии крайней степени тяжести – 2,

на аппарате ИВЛ – 4.