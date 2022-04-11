08:25 11.04.2022
2122 казахстанца продолжают лечиться от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 12 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 11 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2122 человека (1116 КВИ+ и 1006 КВИ-), из них:
в стационарах – 212,
на амбулаторном уровне – 1910.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 25,
в состоянии крайней степени тяжести – 2,
на аппарате ИВЛ – 4.
Фото: Минздрав РК