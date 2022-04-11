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10:00 11.04.2022

Козы-Корпеш и Баян-Сулу: где выбрать цветы на 15 апреля

подарки Фото: Flower Avenue
До национального дня всех влюбленных, дня Козы-Корпеш и Баян-Сулу, осталось совсем немного. А значит, пора составлять планы и выбирать подарки уже сейчас.

В народный и такой полюбившийся день влюбленных – 15 апреля – Flower Avenue превратится в настоящий бульвар любви. Вас ждут музыка и потрясающий аромат цветов, интересные локации и фотозоны, где вы можете снять свою love story.

подарки

Фото: Flower Avenue

Только с 13 по 15 апреля при оформлении заказа на сайте Flower Avenue вы получаете плюшевого мишку в подарок. А это отличное дополнение к роскошным цветам!

подарки

Фото: Flower Avenue

Хотите интересно и небанально провести время и подарить любимой яркие эмоции? Тогда точно стоит посетить цветочную галерею Flower Avenue в национальный день влюбленных.

подарки

Фото: Flower Avenue

И не только ради выбора самого необычного и эксклюзивного букета, но и ради невероятно романтичного настроения. Сейчас особенно важно напомнить своим близким о том, как сильно вы их любите.

подарки

Фото: Flower Avenue

Галерея Flower Avenue находится по адресу: ул. Сатпаева, д. 7а, уг. ул. Наурызбай батыра. Телефон: +7 700 200 80 10.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
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