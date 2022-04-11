10:00 11.04.2022
Козы-Корпеш и Баян-Сулу: где выбрать цветы на 15 апреля
Фото: Flower Avenue
До национального дня всех влюбленных, дня Козы-Корпеш и Баян-Сулу, осталось совсем немного. А значит, пора составлять планы и выбирать подарки уже сейчас.
В народный и такой полюбившийся день влюбленных – 15 апреля – Flower Avenue превратится в настоящий бульвар любви. Вас ждут музыка и потрясающий аромат цветов, интересные локации и фотозоны, где вы можете снять свою love story.
Фото: Flower Avenue
Только с 13 по 15 апреля при оформлении заказа на сайте Flower Avenue вы получаете плюшевого мишку в подарок. А это отличное дополнение к роскошным цветам!
Хотите интересно и небанально провести время и подарить любимой яркие эмоции? Тогда точно стоит посетить цветочную галерею Flower Avenue в национальный день влюбленных.
Фото: Flower Avenue
И не только ради выбора самого необычного и эксклюзивного букета, но и ради невероятно романтичного настроения. Сейчас особенно важно напомнить своим близким о том, как сильно вы их любите.
Фото: Flower Avenue
Фото: Flower Avenue
Галерея Flower Avenue находится по адресу: ул. Сатпаева, д. 7а, уг. ул. Наурызбай батыра. Телефон: +7 700 200 80 10.
Партнерский материал