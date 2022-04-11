09:00 11.04.2022
Илон Маск предложил превратить офис Twitter в приют для бездомных
Фото: pxhere
91% опрошенных пользователей Twitter поддержали идею Илона Маска. Выразил согласие с главой Tesla и другой миллиардер – основатель Amazon Джефф Безос, сообщает Zakon.kz.
Предприниматель Илон Маск, недавно ставший крупнейшим акционером компании Twitter, предложил превратить ее главный офис в Сан-Франциско в приют для бездомных, сообщают «Известия».
Бизнесмен отметил, что в главном офисе соцсети «все равно никто не появляется», и запустил голосование.
В опросе приняли участие более 1,9 млн пользователей Twitter, 91% которых поддержали идею.
Идею Илона Маска также поддержал основатель Amazon Джефф Безос.
По словам Безоса, для этих целей можно выделить если не всю штаб-квартиру, то хотя бы ее часть. Он прикрепил к записи ссылку на статью в издании GeekWire, посвященную открытию приюта для бездомных в кампусе Amazon в Сиэтле.