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09:00 11.04.2022

Илон Маск предложил превратить офис Twitter в приют для бездомных

Илон Маск Твиттер Фото: pxhere
91% опрошенных пользователей Twitter поддержали идею Илона Маска. Выразил согласие с главой Tesla и другой миллиардер – основатель Amazon Джефф Безос, сообщает Zakon.kz.

Предприниматель Илон Маск, недавно ставший крупнейшим акционером компании Twitter, предложил превратить ее главный офис в Сан-Франциско в приют для бездомных, сообщают «Известия».

Бизнесмен отметил, что в главном офисе соцсети «все равно никто не появляется», и запустил голосование.

В опросе приняли участие более 1,9 млн пользователей Twitter, 91% которых поддержали идею.

Идею Илона Маска также поддержал основатель Amazon Джефф Безос.

По словам Безоса, для этих целей можно выделить если не всю штаб-квартиру, то хотя бы ее часть. Он прикрепил к записи ссылку на статью в издании GeekWire, посвященную открытию приюта для бездомных в кампусе Amazon в Сиэтле.

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