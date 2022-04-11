Илон Маск предложил превратить офис Twitter в приют для бездомных

Предприниматель Илон Маск, недавно ставший крупнейшим акционером компании Twitter, предложил превратить ее главный офис в Сан-Франциско в приют для бездомных, сообщают «Известия».

Бизнесмен отметил, что в главном офисе соцсети «все равно никто не появляется», и запустил голосование.

В опросе приняли участие более 1,9 млн пользователей Twitter, 91% которых поддержали идею.

Идею Илона Маска также поддержал основатель Amazon Джефф Безос.

По словам Безоса, для этих целей можно выделить если не всю штаб-квартиру, то хотя бы ее часть. Он прикрепил к записи ссылку на статью в издании GeekWire, посвященную открытию приюта для бездомных в кампусе Amazon в Сиэтле.