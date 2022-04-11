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09:44 11.04.2022

Как избавиться от синдрома самозванца — психолог

Синдром самозванца, психолог Фото: pexels
Автор книг по саморазвитию и психолог Джина Вилд рассказала об основных способах, при которых можно побороть синдром самозванца. Это явление, при котором человек обесценивает любые достижения и не верит в себя, передает Zakon.kz.

В статье для сайта Psychology Today специалист объяснила, как мешает синдром самозванца в повседневной жизни и можно ли избавиться от него навсегда.

Согласно исследованиям, 80% опрошенных обнаружили у себя синдром самозванца. Яркий пример — человек не верит в свои силы и обесценивает свои достижения. В его голове есть установка: я недостаточно хорош для чего-либо. Психолог Джина Вилд

Чтобы избавиться от синдрома самозванца, необходимо пройти три простых шага. Главные советы озвучил психолог.

Первый шаг

Проведите самоанализ и поймите, а на самом ли деле у вас есть серьезные недостатки в профессиональной области. Возможно, многие проблемы надуманы. Поговорите со своими близкими и знакомыми, чтобы узнать правдивое мнение о себе.

Второй шаг

Осознайте, что время – ценная валюта в жизни. Не стоит тратить жизнь на беспокойства и сомнения.

Третий шаг

Ведите дневник и ежедневно отмечайте свои достижения и провалы. Благодарите за любой опыт. Не сравнивайте себя с другими, осознавайте собственную ценность и уникальность.

Ирина Лукичева
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